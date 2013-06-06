英国金融从业人员称，该领域一些人的薪资依然过高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月6日 - 英国金融从业人员称，该领域从业者的薪酬和奖金依然过多，且会鼓励冒险意愿。这破坏了政客和监管者改革该行业的努力。金融服务业因其在金融危机中的角色颇受诟病。
在经济滑坡中苦苦挣扎的英国人对于金融服务企业十分恼火，特别是对于那些在金融危机高峰时期得到英国政府出手救助的银行。这些银行仍继续提供比平均工资高出很多倍的薪酬和奖金。
英国特许人事和发展协会(CIPD)周四公布的一项调查显示，有四分之三的金融服务业雇员及三分之二的高级经理人称，他们公司一些人的薪酬依然过高。
在受访的一千名员工中，有几乎三分之二的人表示，他们部分同事获得激励的方式鼓励了不当行为，比如，拒绝与同事分享信息、采取未经授权的冒险行为，甚至欺骗客户。只有不到三分之一的人表示，他们为从事金融服务业感到骄傲。
除了薪资引起的不满外，包括利率操纵、违反反洗钱控制以及违规销售产品等一系列丑闻，也动摇了公众对金融服务业的信任。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。