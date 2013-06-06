英国金融从业人员称，该领域一些人的薪资依然过高

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月6日 - 英国金融从业人员称，该领域从业者的薪酬和奖金依然过多，且会鼓励冒险意愿。这破坏了政客和监管者改革该行业的努力。金融服务业因其在金融危机中的角色颇受诟病。

在经济滑坡中苦苦挣扎的英国人对于金融服务企业十分恼火，特别是对于那些在金融危机高峰时期得到英国政府出手救助的银行。这些银行仍继续提供比平均工资高出很多倍的薪酬和奖金。

英国特许人事和发展协会(CIPD)周四公布的一项调查显示，有四分之三的金融服务业雇员及三分之二的高级经理人称，他们公司一些人的薪酬依然过高。

在受访的一千名员工中，有几乎三分之二的人表示，他们部分同事获得激励的方式鼓励了不当行为，比如，拒绝与同事分享信息、采取未经授权的冒险行为，甚至欺骗客户。只有不到三分之一的人表示，他们为从事金融服务业感到骄傲。

除了薪资引起的不满外，包括利率操纵、违反反洗钱控制以及违规销售产品等一系列丑闻，也动摇了公众对金融服务业的信任。（完）