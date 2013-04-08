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市场报道 | 2013年 4月 8日 星期一 08:19 BJT

英国经济：未来两季企业将增聘人员，但整体经济不会成长--BDO调查

路透伦敦4月8日 - 周一公布的一份调查显示，英国企业未来六个月料增加招聘，但由于制造商信心下滑，预计英国经济整体上不会有成长。

会计事务所BDO编纂的一项乐观指数从2月的90.6升至92.2。该指数衡量企业对未来两季表现的预期情况。

BDO编撰的乐观指数和产出指数均保持在95下方，该水位为这项调查的荣枯分水岭。

BDO就业指数在3月达到96.0，为2011年8月以来最高。该指数用来衡量未来两季度的企业招聘意愿。

英国经济或已处在五年来第三度衰退之中，尽管就业市场的强劲程度令分析师意外。

3月服务业信心指数大幅升高，但制造业乐观情绪则急剧恶化，从2月的94.5降至88.2。

BDO指出，英镑贬值使得进口零部件更加昂贵，而处境艰难的欧元区经济体对英国出口的需求很疲弱，这都对制造商信心造成打击。

占英国经济五分之一左右的制造业活动3月连续第二个月下滑，制造业是政府致力促进复苏的领域。

上述指数根据采购经理人调查以及英国工业联盟(CBI)和英国央行调查数据计算得出。(完) (编译 石冠兰 审校 程琳)
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