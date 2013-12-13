路透专访：英国要赢回AAA评级尚待时日--惠誉

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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英国经济过去六个月来增长的力道，是2013年经济面最大的意外之一。本周路透调查中的分析师亦表示，明年英国经济料将以2007年以来的最快速度增长。
调查显示，英国经济明年料增长2.4%左右，远优于多数欧元区国家。英国今年经济增长率预期为1.4%。
**美国评等决定**
James McCormack重申，其与同事将在未来几个月内就美国评等做出决定。10月份惠誉将美国AAA评等置于负面观察名单中。
“我们希望在第一季做出决定。本周传出了好消息，美国国会预算委员会达成预算协议，并递交国会以期达成2014年预算案。”
“但最重要的日子实际上是2月7日，届时美国政府又将面临债务上限问题...所以我们将关注这方面的协议。”
欧元区方面，他表示，虽然降级的步伐将会放缓，但长期来看料将持续。他指出，葡萄牙的情况将是最令人关注的问题之一，因为该国寻求退出国际援助计划。
James McCormack还称，周四有消息称，斯洛文尼亚银行业需要48亿欧元来弥补融资缺口，符合惠誉的预期。(完) (编译 龚芳/许娜；审校 张涛)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。