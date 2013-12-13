路透专访：英国要赢回AAA评级尚待时日--惠誉

英国经济过去六个月来增长的力道，是2013年经济面最大的意外之一。本周路透调查中的分析师亦表示，明年英国经济料将以2007年以来的最快速度增长。

调查显示，英国经济明年料增长2.4%左右，远优于多数欧元区国家。英国今年经济增长率预期为1.4%。

**美国评等决定**

James McCormack重申，其与同事将在未来几个月内就美国评等做出决定。10月份惠誉将美国AAA评等置于负面观察名单中。

“我们希望在第一季做出决定。本周传出了好消息，美国国会预算委员会达成预算协议，并递交国会以期达成2014年预算案。”

“但最重要的日子实际上是2月7日，届时美国政府又将面临债务上限问题...所以我们将关注这方面的协议。”

欧元区方面，他表示，虽然降级的步伐将会放缓，但长期来看料将持续。他指出，葡萄牙的情况将是最令人关注的问题之一，因为该国寻求退出国际援助计划。

James McCormack还称，周四有消息称，斯洛文尼亚银行业需要48亿欧元来弥补融资缺口，符合惠誉的预期。(完) (编译 龚芳/许娜；审校 张涛)