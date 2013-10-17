英国对汇市操纵行为展开正式调查 香港金管局亦介入

2011年1月26日，在华沙拍摄的各国货币。 REUTERS/Kacper Pempel

* 香港的调查行动意味着调查范围已经延伸至亚洲

* 英国监管机构称已正式展开调查

* 瑞士监管机构已表示，可能有多家银行受到牵连

路透香港/伦敦10月16日 - 全球范围内对外汇市场涉嫌价格操纵行为的调查力度在周三加大，香港金管局成为亚洲地区首个过问该事宜的货币监管机构，英国也展开了正式调查。

为响应国际利率操纵调查，各监管当局正在审视外汇交易商之间的电子讯息来往，以确定是否存在串通行为。

美国、欧洲和亚洲的监管当局目前正把目光瞄准日交易规模达5.3万亿(兆)美元的外汇市场，看是否存在价格操纵行为。

数家媒体报导暗示，交易商操纵了汇市定盘价。该价格用于为数以万亿美元计的投资产品定价。

监管机构和投资者目前非常关注各类基准金融指标的可靠性，此前一项对利率操纵的全球调查导致瑞银集团UBSN.VX在内的四大金融机构受罚。

瑞士和美国已在调查，是否有交易员利用提前知道客户下单以及彼此交易仓位的便利，按自己的需要操纵外汇定盘价。

香港金管局周三表示，正在与海外监管机构和银行讨论有关外汇市场操纵指控。

“香港金管局知道这些指控。我们正在与有关海外监管机构进行沟通，随后将与个别银行谈话，”金管局的一份声明称。

英国金融市场行为监管局(FCA)方面表示，他们已经从要求银行提供外汇交易相关信息进展到开始正式调查，并正在与海外机构合作。

“我们的调查还处在初步阶段，还需要一段时间才能确定，是否存在需要采取法律行动的不当行为，”FCA发言人说。

瑞士金融市场监管机构FINMA本月稍早表示，正在调查瑞士数家银行。FINMA未点名被调查的银行，但称可能牵涉到几家外国银行。

瑞士第二大银行--瑞士信贷CSGN.VX董事长本月对当地报纸称，在受到监管机构质询后，该行没有发现其在外汇市场行为不当的任何证据。

银行业消息人士说，包括苏格兰皇家银行(RBS.L)和德意志银行(DBKGn.DE)在内的投资银行，已向英国金融市场行为监管局(FCA)提交了即时讯息和电邮记录，以供调查。

一位熟悉情况的消息人士上周表示，美国也已参与到调查行动当中。

英美监管机构、苏格兰皇家银行与德意志银行均不愿就调查置评。

**网路聊天室**

由于Libor利率丑闻案暴露出内部监督与控制不严的问题，银行业正主动将其外汇部门的讯息交给监管当局。

“那是双向互动的讯息，”一位来自美系银行的消息人士说。

熟悉英国调查行动内情的人士说，这些外汇交易员交谈的口吻，与Libor利率衍生品交易员之间的谈话类似--而正是这些人操纵基准利率时的自大腔调刺痛了监管机构。

本周的媒体报导暗示，调查主要重点是一群透过网路聊天室交谈的大型银行高级交易员。他们在网路上的称号是“卡特尔”(The Cartel)和“土匪俱乐部”(The Bandits' Club)等。(完)

(编译 徐文焰/郑茵/李婷仪 审校 张涛)

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