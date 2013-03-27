表格: 英国第四季GDP终值为按季下滑0.3%,与初值一致

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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GDP平减指数
较前季% 持平 (0.4) 1.1 (0.6)
较上年同期% 1.3 (1.1) 1.4 (1.5)
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农林渔业 -0.5 (-0.5) 2.4 (2.4)
矿业/采掘(含石油) -10.7 (-11.0) -14.5 (-14.3)
制造业 -1.4 (-1.3) -1.8 (-1.8)
电力,燃气及蒸汽等 2.2 (2.3) 5.1 (5.1)
供水及排水 -1.2 (1.3) -1.2 (2.1)
总生产 -2.1* (-1.9) -2.6 (-2.4)
建筑业 0.8 (0.9) -8.9 (-9.3)
服务行业
物流,旅店,餐饮 -0.6 (-0.5) 1.4 (1.8)
交通通讯 0.9 (1.2) 0.4 (0.7)
商业,服务和金融 0.5 (0.2) 1.4 (0.8)
政府及其它服务 -0.9 (-0.8) 1.3 (1.4)
服务业总计 持平 (-0.1) 1.2 (1.2)
* 总工业生产按季降幅为2009年第一季以来最大
(编译 艾茂林; 审校 李婷仪)
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