更新版-英国经济：英国面临再度陷入衰退风险，经常帐赤字猛增

路透伦敦3月27日 - 周三数据显示，英国看似即将步入衰退，去年经常帐赤字为1989年以来最高，令政府对于出口和投资拉动经济成长的希望黯淡。

英国国家统计局周三公布，10-12月期间该国国内生产总值(GDP)较前季降0.3%，受工业生产和出口骤降拖累。

另有数据表明，英国第四季经常帐赤字为140.37亿英镑，超过预期值。

去年全年，英国通过贸易和对外投资的收入与流出该国的资金差额差不多增长两倍至赤字576.79亿英镑，相当于GDP的3.7%，为1989年以来最高比例。

“长期以来期待的经济再平衡仍没有出现。消费者因素再度扶助表现不佳的出口和商业投资，”安永会计师事务所经济顾问Andrew Goodwin称。