更新版-英国经济：英国面临再度陷入衰退风险，经常帐赤字猛增

南非政经：财长戈尔丹称没有被召回，“只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透伦敦3月27日 - 周三数据显示，英国看似即将步入衰退，去年经常帐赤字为1989年以来最高，令政府对于出口和投资拉动经济成长的希望黯淡。
英国国家统计局周三公布，10-12月期间该国国内生产总值(GDP)较前季降0.3%，受工业生产和出口骤降拖累。
另有数据表明，英国第四季经常帐赤字为140.37亿英镑，超过预期值。
去年全年，英国通过贸易和对外投资的收入与流出该国的资金差额差不多增长两倍至赤字576.79亿英镑，相当于GDP的3.7%，为1989年以来最高比例。
“长期以来期待的经济再平衡仍没有出现。消费者因素再度扶助表现不佳的出口和商业投资，”安永会计师事务所经济顾问Andrew Goodwin称。
他并指出，“第一季度的前景仍然艰困。”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。