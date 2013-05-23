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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 16:47 BJT

表格：英国第一季GDP修正后维持在较前季增长0.3%

服务行业

物流,旅店,餐饮 1.0 (1.1) 2.4 (2.5)

交通通讯 1.5 (1.4) 0.9 (0.7)

商业,服务和金融 0.2 (0.2) 1.6 (1.6)

政府及其它服务 0.4 (0.5) 1.0 (1.2)

服务业总计 0.6 (0.6) 1.5 (1.5)

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