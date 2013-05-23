表格：英国第一季GDP修正后维持在较前季增长0.3%

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
服务行业
物流,旅店,餐饮 1.0 (1.1) 2.4 (2.5)
交通通讯 1.5 (1.4) 0.9 (0.7)
商业,服务和金融 0.2 (0.2) 1.6 (1.6)
政府及其它服务 0.4 (0.5) 1.0 (1.2)
服务业总计 0.6 (0.6) 1.5 (1.5)
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路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。