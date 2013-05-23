表格：英国第一季GDP修正后维持在较前季增长0.3%

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益

路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。