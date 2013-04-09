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市场报道 | 2013年 4月 9日 星期二 23:47 BJT

标题新闻: NIESR预估截至3月的三个月英国经济成长0.1%，可暂时避免第三次经济衰退

NIESR为英国国家经济社会研究院

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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