英国经济：第二季成长率估计为0.6%，受民间服务业推动--NIESR

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透伦敦7月9日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周二称，英国经济第二季成长率较第一季翻一番至0.6%，主要受民间服务业驱动。
NIESR在月度估测报告中称，经济扩张速度较截至5月的三个月保持不变，表明继第一季仅成长0.3%后，经济复苏已变得较为稳固。
“制造业产出自2013年2月反弹以来一直趋平，尽管如此，仍对2013年第二季经济成长作出温和贡献，”该机构表示。
NIESR发布上述估测数据之前，官方数据显示5月制造业萎缩速度创自1月来最快。
但是几个小时前发布的三份调查显示房价上涨，企业信心改善且零售稳步增长。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12