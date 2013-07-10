版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 08:15 BJT

英国经济：第二季成长率估计为0.6%，受民间服务业推动--NIESR

路透伦敦7月9日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周二称，英国经济第二季成长率较第一季翻一番至0.6%，主要受民间服务业驱动。

NIESR在月度估测报告中称，经济扩张速度较截至5月的三个月保持不变，表明继第一季仅成长0.3%后，经济复苏已变得较为稳固。

“制造业产出自2013年2月反弹以来一直趋平，尽管如此，仍对2013年第二季经济成长作出温和贡献，”该机构表示。

NIESR发布上述估测数据之前，官方数据显示5月制造业萎缩速度创自1月来最快。

但是几个小时前发布的三份调查显示房价上涨，企业信心改善且零售稳步增长。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐