英国女王称必须防止欧洲分裂

英国女王伊丽莎白二世周三敦促欧洲防止发生分裂；在国宴上，德国总统宣称“欧盟需要英国”。在访德首日，伊丽莎白二世称她与德国总统约阿希姆·高克在人生中都看到过欧洲“最坏以及最好的一面”，并称：“我们必须努力维护战后世界的种种好处。”女王表示：“我们知道欧洲的分裂是危险的，在欧洲西部以及东部我们都必须防范欧洲分裂。这仍需共同努力。”路透