英国女王称必须防止欧洲分裂

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林6月24日 - 英国女王伊丽莎白二世周三敦促欧洲防止发生分裂；在国宴上，德国总统宣称：“欧盟需要英国”。
在访德首日，伊丽莎白二世称她与德国总统约阿希姆·高克（Joachim Gauck）在人生中都看到过欧洲“最坏以及最好的一面”，并称：“我们必须努力维护战后世界的种种好处。”
这是英国女王第五次访问德国，她称：“我们知道欧洲的分裂是危险的，在欧洲西部以及东部我们都必须防范欧洲分裂。这仍需共同努力。”
女王发表此番讲话正值乌克兰危机造成欧洲东部局势紧张、希腊债务危机考验欧洲大陆核心地区凝聚力、而身处欧洲西翼的英国自身又将就是否留在欧盟进行公投。
德国总理默克尔与英国首相卡梅伦也出席了在高克官邸举行的国宴，二人将于周四前往布鲁塞尔参加欧盟峰会。
高克表示，德国将支持与英国就欧盟改革举行的对话，“因为英国是欧盟的一份子”。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
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