英国要求进入欧洲市场是合理的 德国也会提出要求--德财政部

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林7月15日 - 德国财政部一位发言人称，财长朔伊布勒认为英国对于伦敦金融机构进入欧盟市场的要求是合理的，德国也将在与英国未来的谈判中提出要求。
该发言人是在针对朔伊布勒周四的表态给予澄清。后者表示，英国提出的伦敦金融机构进入欧盟单一市场的要求“非常合理”。
“他使用了‘合理’一词，”发言人周五在回答路透提问时说。
“但这句话还没有完。他说英国可以提出在他们看来合理的要求，从我们的角度说，我们提出要求也是合理的。”该发言人在政府召开的记者会上说。(完)
(编译 王洋; 审校 郑茵)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。