英国要求进入欧洲市场是合理的 德国也会提出要求--德财政部

路透柏林7月15日 - 德国财政部一位发言人称，财长朔伊布勒认为英国对于伦敦金融机构进入欧盟市场的要求是合理的，德国也将在与英国未来的谈判中提出要求。

该发言人是在针对朔伊布勒周四的表态给予澄清。后者表示，英国提出的伦敦金融机构进入欧盟单一市场的要求“非常合理”。

“他使用了‘合理’一词，”发言人周五在回答路透提问时说。

“但这句话还没有完。他说英国可以提出在他们看来合理的要求，从我们的角度说，我们提出要求也是合理的。”该发言人在政府召开的记者会上说。(完)