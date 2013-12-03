路透调查：英国2013/14财年公债发行量料略有下降，因财政状况改善

* 2013/14英国公债发行量或较4月时预估减少30亿英镑

* 融资需求大幅降低，但公债发行量变化较小

* 国库券发售量可能减少幅度较大

路透伦敦12月2日 - 公共财政状况改善可能会使英国减少本财年公债发行量，但减少的速度不会像整体融资需求减少的那么快。

英国预定12月5日发布最新版半年度预算，路透在此之前开展的调查显示，多数初级市场交易商预计，英国削减期限较短国库券发行的力度要大于期限较长公债。

“我们认为整体融资需求将降低210亿英镑(344亿美元)，但公债发行量可能只减少40亿，”美银美林的固定收益策略师John Wraith表示。

经济增长意外强劲，以及出售莱斯银行集团 和邮政运营商Royal Mail 股份的收入充实了国库，意味着英国的公共财政状况较3月公布年度预算报告时要好得多。

路透调查的预估中值显示，本财年英债发行量将为1,525亿英镑。本财年是从4月1日至下年3月30日。

这比之前预测的1,557亿英镑减少30多亿，与去年的发行量相比减少超过120亿英镑。

英国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比已经由2010年上次选举时的超过10%缩窄至约7%，但仍是债务最多的发达经济体之一。

苏格兰皇家银行的Simon Peck预计本财年融资需求将降低160亿英镑，并认为长债和国库券减少的幅度相当。

其他受访者认为缩减的发行额度会几乎全部来自国库券，包括花旗集团、摩根大通和加拿大皇家银行在内的机构认为公债发行量根本不会变化。

英国融资需求在2014/15财年预计会进一步降低，但由于英债赎回增加，意味着发行量可能变化不大。今年英债赎回总规模为515亿英镑，明年预计为620亿。

以下为具体调查结果(单位:10亿英镑)

预计英债发行量

银行 2013-14 2014-15

法国巴黎银行 147.7 164

美银美林 152 n/a

花旗 155.7 145

德意志银行 153 153

高盛 150 150

汇丰 148 145

摩根大通 155.7 143

莱斯银行集团 153.7 146.9

摩根士丹利 154.2 155

野村 147.7 n/a

加拿大皇家银行 155.7 164

苏格兰皇家银行 147.8 n/a

西班牙国际银行 151.2 155

法国兴业银行 153.7 152.7

中值 152.5 152.7

平均值 151.9 152.1

最高预测 155.7 164

最低预测 147.7 143

预测个数 14 11 (完)