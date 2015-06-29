若英国公投支持脱欧 高盛将把资源转进欧陆--报纸

路透法兰克福6月27日 - 高盛(GS.N)一位高管对周日法兰克福汇报表示，如果英国公投决定离开欧盟，高盛将把资源转移至欧洲大陆地区，远离英国。

“我们不会完全撤出英国，但肯定会加强在欧盟其他地区的业务，”高盛国际联席首席执行官兼投资银行业务联席主管Richard Gnodde接受该报采访时表示。

英国首相卡梅伦上月在大选中意外取得决定性胜利，他承诺就英国在欧盟的会员权利重新协商，并于2017年底之前对英国是否脱离欧盟举行公投。

一些投资者、首席执行官与盟国警告称，脱离欧盟将给英国带来巨大的政治和经济代价。英国为全球第五大经济体。

Gnodde称，英国留在欧盟符合各方尤其是英国自身的利益。

“英国必须继续作为欧洲大经济体的一部分。其他任何做法都将有损整体经济及金融业，”他表示。

但是，如果公投意外决定离开欧盟，欧洲央行总部所在地法兰克福将从中受益。

“万一发生英国脱欧这种不太可能出现的情况，我们肯定会将更多资源放在法兰克福，我这么说并不是在披露什么机密，”Gnodde称。(完)

(编译 刘秀红；审校 陈宗琦/龚芳)

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