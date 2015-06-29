若英国公投支持脱欧 高盛将把资源转进欧陆--报纸

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福6月27日 - 高盛(GS.N)一位高管对周日法兰克福汇报表示，如果英国公投决定离开欧盟，高盛将把资源转移至欧洲大陆地区，远离英国。
“我们不会完全撤出英国，但肯定会加强在欧盟其他地区的业务，”高盛国际联席首席执行官兼投资银行业务联席主管Richard Gnodde接受该报采访时表示。
英国首相卡梅伦上月在大选中意外取得决定性胜利，他承诺就英国在欧盟的会员权利重新协商，并于2017年底之前对英国是否脱离欧盟举行公投。
一些投资者、首席执行官与盟国警告称，脱离欧盟将给英国带来巨大的政治和经济代价。英国为全球第五大经济体。
Gnodde称，英国留在欧盟符合各方尤其是英国自身的利益。
“英国必须继续作为欧洲大经济体的一部分。其他任何做法都将有损整体经济及金融业，”他表示。
但是，如果公投意外决定离开欧盟，欧洲央行总部所在地法兰克福将从中受益。
“万一发生英国脱欧这种不太可能出现的情况，我们肯定会将更多资源放在法兰克福，我这么说并不是在披露什么机密，”Gnodde称。(完)
(编译 刘秀红；审校 陈宗琦/龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。