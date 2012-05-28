布莱尔将就他与默多克关系接受质询

路透伦敦5月28日电（记者 Kate Holton）---英国前首相布莱尔在位时公开向默多克示好，以巩固权力并获得正面新闻报导，他将因此於周一接受媒体质询。

默多克麾下的《世界新闻报》发生电话窃听丑闻後，英国首相卡梅伦下令进行质询，这使得政客、警方及媒体的串通被公之于众，令英国精英阶层蒙羞。

布莱尔面对“莱韦森调查”（Leveson Inquiry）质询时，将回答关於他迷恋媒体管理的问题，当中包括向默多克示好。

“莱韦森调查”迄今一直将重点放在媒体操守和默多克传媒帝国与现任官员的关系上，使反对党工党领袖米利班德（Ed Miliband）能通过攻击卡梅伦来加强他的地位。

但布莱尔接受质询，或破坏米利班德将工党树立为不会取悦媒体大亨政党的努力。

布莱尔虽已淡出英国政坛，而质询会涉及他是默多克女儿格蕾丝（Grace）教父等问题，因此仍可能令工党感到不舒服。

默多克上月接受质询时称，他从未向任何首相要求过什麽。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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