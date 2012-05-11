卡梅伦或因与默多克关系遭尴尬质询

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透伦敦5月11日电（记者 Kate Holton）---新闻集团前高管布鲁克斯（Rebekah Brooks）周五将现身新闻准则听证会，英国首相卡梅伦或因与默多克关系面临尴尬审查。
《世界新闻报》发生电话窃听丑闻时，布鲁克斯曾任该报主编。预计她将被盘问与卡梅伦的关系。卡梅伦在2010年全国大选前，曾急於确保默多克旗下报业对其支持。
卡梅伦亲自下令举行听证会，但期间暴露出英国政府与默多克旗下多名高管关系密切，这让卡梅伦不得不忙于应对。
一名来自卡梅伦所属保守党的议员告诉路透：“这令人担忧，因为你不知道到底会发生什麽情况。”
这名要求匿名的议员称：“我认为，情况会很艰难。我不比别人知道得多，但我却有感觉，这个过程将很艰难。”
卡梅伦前发言人、《世界新闻报》编辑库尔森（Andy Coulson）周四在听证会上称，尽管他没有经过全面的安全调查，但之前获准接触政府部分最敏感机密。
当听证会问及一场象征默多克操纵英国政界的会议时，库尔森被质询到，2010年英国大选後不久，默多克秘密前往唐宁街，与卡梅伦会面30分钟之事。
他否认媒体大亨与政界高层存在“庞大的阴谋”，但表示，电话窃听丑闻被曝光後，政界人士开始疏远记者和媒体老板。
但批评人士指出，印象中卡梅伦与财政大臣奥斯本（George Osborne）周边有一小圈特权人士，他们经常在英国乡村聚餐、骑马。
布鲁克斯将在莱文森听证会（Leveson Inquiry）上，被质询她与卡梅伦的长期友情。
《每日电讯报》报 道称，卡梅伦曾每天给布鲁克斯发短信有时多达12次，《泰晤士报》周三援引卡梅伦最新自传称，布鲁克斯辞职前，卡梅伦发短信让她“不要泄气”。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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