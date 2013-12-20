英王妃凯特和哈里王子的手机曾被小报入侵

路透伦敦12月19日（记者Michael Holden） -周四，伦敦法院的一份庭上陈述称，英国王妃凯特以及哈里王子的手机曾被入侵，始作俑者是现已关闭的《世界新闻报》前员工。

检察官AndrewEdis在伦敦中央刑事法院上陈述，在《世界新闻报》一名前任编辑和2006年为该报做过侦探工作的人的家中找到了威廉王子发给凯特的手机留言。留言中威廉称凯特为“小宝贝”。

时任该报编辑的AndyCoulson后来担任了首相卡梅伦的公关主管，他与其他六人正在受审，被控的罪行包括阴谋非法入侵他人手机语音信箱。这几人都否认了各项指控。

检察官Edis在法庭上读出了威廉发给凯特的信息，其中一条留言中说：“嗨，宝贝儿，是我。”

威廉王子当时在桑赫斯特军事学院接受军事训练，他告诉当时还是他女友的凯特，他差点儿在训练中中枪。留言中说：“我在树林中迷了路，误入了其他军团的埋伏，差点儿中枪。虽然对方发的是空包单，但这事儿实在太糗了。”

这些留言后来上了《世界新闻报》的独家新闻。

法庭还播放了哈里王子手机中的留言，其中一条威廉王子故意提高嗓门、假装哈里当时的女友ChelsyDavy，“我很想念你，你是我见过最帅的红发男。”

众所周知，皇室成员的助手通常是《世界新闻报》的目标，而皇室成员本身成为小报的下手目标还是首次曝光。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。