英国银行业唯恐“硬性退欧”成真 游说重心转向疑欧派官员

路透伦敦10月4日 - 英国银行业正在改变游说策略，为可能把他们与欧盟市场一刀两断的“硬性退欧”做准备；他们现把游说重点放在疑欧派政府官员，力求为银行业争取到过渡期。

几位在金融服务业消息人士说，自从6月公投退欧之后，银行业已与财政部进行多次会议，但和处理英国退欧的政府部门没有几次正式会谈。官方主导退欧事宜的是脱欧事务大臣戴维斯和国际贸易大臣福克斯，这两人均为疑欧派。

金融界高层愈发忧心在两位脱欧大将主导之下，英国恐怕将走向“硬性退欧”，而不是藕断丝连般的“软性退欧”--后者即财政大臣哈蒙德所支持的保有一些与欧盟市场的准入。

上述消息人士说，他们正在努力安排在未来几周与戴维斯和福克斯会面。

银行业一直仰赖“护照通行权”在欧盟国家销售金融服务。他们希望在英国退欧之后能有五年缓冲期来调整业务，并称这么做将有助于避免金融市场剧烈震荡。

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周日表示，她将在3月底之前启动退欧程序，这导致业界与持欧洲怀疑论的部会首长磋商的迫切性也提高。特雷莎·梅同时暗示，在与欧盟进行退欧协商时，缩减欧盟移民的优先程度将高于单一市场准入议题。

一名伦敦金融业的资深主管表示，他们已经和戴维斯在电话上谈过了，并计划在未来数周与他举行正式会议。

一名资深银行界人士也表示，他们拟于本月稍晚和戴维斯所属部门进行首次磋商。

戴维斯的一名发言人拒绝置评；戴维斯将是英国进行退欧协商的领军人物。

戴维斯周二表示，金融服务产业将不会另行敲定协议，浇熄对取得过渡安排的希望，也凸显出银行界人士所面临的工作难度。戴维斯在保守党大会上表示，“事关为整个国家取得最佳协议...我们不会单独为伦敦金融产业有所安排。”

福克斯的一名发言人表示，他希望达成的协议让英国企业能够与欧盟单一市场进行贸易；福克斯也将加入退欧协商团队，同时将试图协商欧盟以外的贸易协议。(完)