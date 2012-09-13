英国首相为1989年足球惨案道歉

英国首相卡梅伦周三对1989年英国希尔斯堡足球惨案道歉，他称，警察部门为了掩盖自己的重大失误而将责任推卸给利物浦球迷们的做法是不公正的。在1989年利物浦队和诺丁汉森林在足总杯的半决赛上，站席看台发生重大踩踏事故，惨案共造成96人死亡。