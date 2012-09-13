版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 9月 13日 星期四 10:29 BJT

英国首相为1989年足球惨案道歉

英国首相卡梅伦周三对1989年英国希尔斯堡足球惨案道歉，他称，警察部门为了掩盖自己的重大失误而将责任推卸给利物浦球迷们的做法是不公正的。在1989年利物浦队和诺丁汉森林在足总杯的半决赛上，站席看台发生重大踩踏事故，惨案共造成96人死亡。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐