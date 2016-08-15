英国公投退欧后雇主缩减聘雇计划--调查

路透伦敦8月15日 - 一项行业调查周一显示，在6月公投退欧后，英国雇主对聘雇更加谨慎，且更加不可能投资员工培训。

英国人力发展协会(CIPD)称，雇主计划在未来三个月增加员工的比重从公投前的40%降至36%。

有20%的雇主料将减少对培训和员工技能的投资，因英国退欧和后续英镑下跌将推高进口成本。有7%的雇主计划增加这方面的投资。

“许多企业认为紧接着英国退欧后的时期将‘一切照旧’，整体来看聘雇意愿仍保持正面，且有迹象显示有一些组织，尤其是民间部门的组织，已准备面对困境，”CIPD代理首席经济分析师Ian Brinkley表示。

大多数雇主表示，现在就说英国退欧将使得他们的移民员工离开英国是言之过早了。但有20%的雇主认为，有一些员工正考虑在未来12个月搬离英国。(完)