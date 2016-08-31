（更正）英国8月房价同比上涨加速并快于预期--NATIONWIDE

（更正：因译文有误，内文第三段改为“8月房价较前月上涨0.6%”，非“9月房价较前月上涨0.6%”。）

路透8月31日 - 英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，8月英国房价同比上涨加速并快于预期，因房市供应短缺盖过了脱欧公投及最近增税的影响。

Nationwide称，8月房价较上年同期上涨5.6%，涨幅高于7月的5.2%，以及路透调查预估的4.8%。

英国9月房价较前月上涨0.6%，7月涨幅为0.5%。

“房价增幅加快，这与楼市活动近来数月放缓的迹象不相符，”Nationwide经济学家Robert Gardner说。“不过，需求降温似乎与市场供应疲弱的状况相一致。”(完)