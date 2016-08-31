（更正）英国8月房价同比上涨加速并快于预期--NATIONWIDE

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
（更正：因译文有误，内文第三段改为“8月房价较前月上涨0.6%”，非“9月房价较前月上涨0.6%”。）
路透8月31日 - 英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，8月英国房价同比上涨加速并快于预期，因房市供应短缺盖过了脱欧公投及最近增税的影响。
Nationwide称，8月房价较上年同期上涨5.6%，涨幅高于7月的5.2%，以及路透调查预估的4.8%。
英国9月房价较前月上涨0.6%，7月涨幅为0.5%。
“房价增幅加快，这与楼市活动近来数月放缓的迹象不相符，”Nationwide经济学家Robert Gardner说。“不过，需求降温似乎与市场供应疲弱的状况相一致。”(完)
(编译 张涛/艾茂林; 审校 高琦/汪红英)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
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