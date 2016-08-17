英国家庭财务信心已经自退欧公投的冲击中恢复--Markit

路透伦敦8月17日 - 周三发布的一份调查显示，英国家庭已经从公投退欧引发的信心失落中恢复过来，对家庭财务状况的看法已有改善。这是又一份显示英国消费者从容因应公投结果的佐证。

金融数据公司Markit称，英国8月家庭财务指数扭转了7月的跌势，小升到44.9，不仅略高于6月水准，且为四个月来最高位。

“随着退欧公投结果引发的部分短期政治不确定性被消除，并且英国央行推出强有力的货币政策回应，相关忧虑看来也随之减退。”Markit资深分析师Jack Kennedy在声明中说道。

调查显示，人们对于职业保障的担忧曾在7月触及三年最高位，到了8月则减弱，不过就业收入跌至三个月最低。

这是民调公司益普索MORI在8月8-12日期间对约1,500人进行的网上调查，之前英国央行降息至0.25%并宣布了一系列帮助英国经济抵御退欧冲击的举措。

分析师正等待将于周四出炉的零售销售官方数据，以判断英国消费者支出能否帮助抵消公投后企业投资下降的影响。(完)