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债券 | 2015年 6月 4日 星期四 16:21 BJT

更新版 1-英国数据：Halifax称5月房价较前月下滑，但预期仍面临上行压力

现在薪资增长速度超过通胀，5月大选获胜的是对房屋业主有利的保守党，许多分析师认为，房价上涨可能较之前预测的更强烈。

“近来上市出售的地产短缺，似乎给房价带来上涨压力，”IHS Global Insight分析师Howard Archer表示。

“不过，涨势...料将受到房价/收入比过度拉大，银行严格审查抵押贷款申请者，以及最终将升息的预期等因素的压制。”

周二公布的路透调查显示，分析师平均预测今年房价上涨6%，明年上涨5%，较三个月前的预测大幅上调。(完)

(编译 张明钧/汪红英/李春喜 审校 徐文焰/高琦)

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