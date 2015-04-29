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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 14:21 BJT

英国数据：4月房价上涨速度为10个月最快，暗示楼市获得动能--Nationwide

路透伦敦4月29日 - 英国抵押贷款机构Nationwide周三公布的数据显示，4月英国房价上涨速度为去年6月以来最快，这是楼市可能开始重获动能的另一个迹象。

Nationwide称，英国4月房价较前月增长1.0%，较上年同期增长5.2%；路透调查预估分别为增长0.2%和4.1%。3月分别为增长0.1%和增长5.1%。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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