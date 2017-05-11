英国6月大选压制房价前景--RICS

路透伦敦5月11日 - 英国房地产调查机构对去年退欧公投以来房价的短期展望降至最低点，下月英国将举行大选也加重了买家的谨慎心态，而英国房地产市场目前已经在放缓。

皇家测量师学会(RICS)表示，未来三个月房价差值从正11跌至正4，为2016年7月以来最低，不过调查显示房价仍预计将上涨。

衡量过去三个月房价涨势普遍情况的RICS整体房价差值在4月为正22，持平于3月达到的去年9月以来低点。路透调查中受访分析师原预测4月会微降至正20。

“近期以及即将到来的税收变化正在对交易水平产生重大影响，特别是价格较高的交易。一些受访者还将与即将到来大选相关的不确定性，也作为交投不旺的理由之一，”RICS首席分析师Simon Rubinsohn说。

在去年6月英国公投决定脱离欧盟之后，英国经济并未出现预期中的衰退，前财政大臣奥斯本预言的房价下跌也没有成为现实。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)利用这个机会要求6月8日举行提前选举，民调显示她将轻松获胜。

但是，英国经济自年初以来已经放缓。抵押贷款机构Halifax和Nationwide数据显示，房价月度环比出现下滑，同比增幅低于4%，创近四年最慢。

除最近通胀上升侵蚀购买力外，过去房价快速上涨给房地产市场带来压力。

RICS称，来自新买家的询价自公投后首次大幅下降，进入市场的新房产也出现下滑，持续几个月来的低迷态势。

RICS表示，其会员对长期房价前景持更乐观的看法，大多数人预计未来12个月房价将上涨，主要归因于进入市场的房屋持续短缺。(完)