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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 07:27 BJT

英国经济：8月房价差值跌至正40，为一年来最低--RICS

“近来楼市失去一些动能，部分折射出对不远的将来某个时点升息的担忧，”RICS首席经济学家Simon Rubinsohn表示。

英国央行总裁卡尼周二表示，如果就业市场持续从金融危机中复苏，英国央行可能会在明年春季开始升息。

RICS的调查进一步证明，继今年稍早房价迅猛上涨之后，伦敦楼市正在降温。8月伦敦房价差值由正11降至正9。

“有迹象显示伦敦楼市正逐渐转向更能持续发展的方向...价格上涨势头有所减缓,”Rubinsohn说。

英国最大房屋建筑商Barratt Developments 周三预测，英国楼市将恢复“较正常”的发展趋势。

其他调查显示的状况则好坏不一，英国央行总裁卡尼认为楼市是经济面临的最大国内风险因素。

英国抵押贷款机构Halifax周一公布，英国8月房价增幅微薄，而上周公布的官方数据也显示7月抵押贷款审批件数减少。 (完)
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