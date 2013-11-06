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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 16:29 BJT

英国数据：截至10月的三个月均值房价指数同比上涨6.9%--Halifax

路透伦敦11月6日 - 英国抵押贷款机构Halifax周三公布，截至10月的三个月均值房价指数较上年同期上升6.9%，大体与市场预期吻合。

HALIFAX称，英国10月房价指数较前月上升0.7%，路透调查预估为上升0.9%；9月上涨0.4%。

“低利率以及经济持续复苏引发的消费者信心增强，帮助提升了住房需求，”Halifax分析师Martin Ellis表示。(完)
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