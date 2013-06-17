英国年轻人称高房价令国家两极分化

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月17日 - 劳埃德银行集团 旗下的Halifax进行的民调显示，多数英国年轻人表示，买房难度的增加令英国在社会上和经济上出现两极分化，五分之一的年轻人已放弃拥有一处房产的梦想。

Halifax周一表示，在8,051名受访者中，有超过70%的人表示，英国社会正被分化为能买得起房的人和买不起房的人，长远来看这将对英国的社区、家庭和就业市场产生影响。

受访者的年龄在25岁至40岁之间，他们表示，这种影响包括让他们这一代人没有足够的资源面对退休后生活，影响社会流动性，扩大英国的贫富差距。

在2008年金融危机爆发前，英国房价自20世纪90年代晚期以来大幅上涨。受历史性低利率和半买半租共有产权计划（shared ownership scheme）等因素影响，英国的房价一直处于高位。

Halifax负责抵押贷款的主管Craig McKinlay表示：“对于很多人来说，房屋产权显然还是一个很重要的目标，但认为自己能实现这个目标的人越来越少。”

“租房一族表示，他们从未感觉有归属感，担心他们想要退休很难，所以这种转变带来的社会影响十分重大。需要做更多的工作来恢复平衡，办法包括让拥有房子更有可能，以及通过租房部门提供更多稳定性。”

调查显示，自1990年代以来，租用私房的英国人数创下最高水平，达到2,200万户，由于存款有限、没有抵押贷款、收入也不给力，很多人买不起房子。

调查显示，36%的受访者表示，他们很想买房，但认为自己根本买不起。（完）