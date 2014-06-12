版本:
中国
债券 | 2014年 6月 13日 星期五 00:26 BJT

标题新闻：英财政大臣称将赋予英央行干预并控制抵押贷款规模的新权限，以防楼市威胁金融稳定

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐