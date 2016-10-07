英国截至9月的三个月房价同比涨幅放缓至三年新低5.8%

路透伦敦10月7日 - 抵押贷款机构Halifax数据显示，英国截至9月的三个月房价涨幅创逾三年以来最小，进一步表明英国6月公投退欧后楼市放缓。

Halifax周五称，英国截至9月的三个月房价较上年同期上涨5.8%，涨幅小于截至8月三个月的6.9%。

9月房价较前月小升0.1%，为6月以来首次录得按月增幅。

“房价按年涨幅自3月触及的10.0%高位回落，到9月时降至5.8%，这依然符合我们在2015年末做出的预估，”Halifax房屋市场分析师Martin Ellis在声明中说道。

“房价涨幅快于薪资成长的情况延续了很长一段时间，令人们的负担能力承压，因此遏制了购房需求。不过，极低的抵押贷款利率和房屋供应的短缺应会在未来数月帮助支撑房价水平，”他表示。（完）