英国截至9月的三个月房价同比涨幅放缓至三年新低5.8%

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透伦敦10月7日 - 抵押贷款机构Halifax数据显示，英国截至9月的三个月房价涨幅创逾三年以来最小，进一步表明英国6月公投退欧后楼市放缓。
Halifax周五称，英国截至9月的三个月房价较上年同期上涨5.8%，涨幅小于截至8月三个月的6.9%。
9月房价较前月小升0.1%，为6月以来首次录得按月增幅。
“房价按年涨幅自3月触及的10.0%高位回落，到9月时降至5.8%，这依然符合我们在2015年末做出的预估，”Halifax房屋市场分析师Martin Ellis在声明中说道。
“房价涨幅快于薪资成长的情况延续了很长一段时间，令人们的负担能力承压，因此遏制了购房需求。不过，极低的抵押贷款利率和房屋供应的短缺应会在未来数月帮助支撑房价水平，”他表示。（完）
(编译 艾茂林/高琦 审校 李春喜/王兴亚)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。