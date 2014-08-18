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债券 | 2014年 8月 18日 星期一 08:41 BJT

英国数据：8月房屋要价大幅下降，因待售房屋增加且市场预期升息

路透伦敦8月18日 - 一项调查周一显示，英国房屋8月要价降幅创下记录，伦敦领跌，因市场为升息做准备。

地产网站Rightmove称，8月房屋要价较7月下降2.9%，较上年同期上涨5.3%，低于7月的6.5%。

伦敦8月房屋要价连续第三个月下滑，较7月跌近6%，降幅远高于通常夏季淡季情况。

这进一步显示英国快速复苏的房地产市场放缓。

Rightmove主管Miles Shipside在一份声明中称，8月伦敦进入市场的待售房产较上年同期激增20%，帮助解释了要价全国性下降的原因。

抵押贷款规则收紧，以及升息预期也是原因。(完) (编译 王丽鑫； 审校　戴素萍)
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