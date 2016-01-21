英国财政大臣将提名拉加德连任IMF总裁

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦1月21日 - 英国财政大臣奥斯本周四称，他将提名国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德连任。
“当下全球面临我之前所说的各种风险的危险组合，我认为克里斯蒂娜具备帮助引导全球经济继续前行的洞察力、活力与才智，”奥斯本在声明中称。
拉加德没有明显的挑战者，并称对连任持开放态度。但法国一家法院上月下令要求拉加德受审，因她在担任法国财政部长时，在一笔支付给法国商人伯纳德·塔皮埃（Bernard Tapie）约四亿欧元的款项上有失职之嫌。
拉加德称，她将针对该法院的裁定提出上诉。
奥斯本曾在2011年提名拉加德担任IMF总裁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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