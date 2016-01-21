英国财政大臣将提名拉加德连任IMF总裁（更新版）

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
（新增法国总理的表态）
路透伦敦1月21日 - 英国财政大臣奥斯本周四称，他将提名国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德连任。
“当下全球面临我之前所说的各种风险的危险组合，我认为克里斯蒂娜具备帮助引导全球经济继续前行的洞察力、活力与才智，”奥斯本在声明中称。
拉加德没有明显的挑战者，并称对连任持开放态度。但法国一家法院上月下令要求拉加德受审，因她在担任法国财政部长时，在一笔支付给法国商人伯纳德·塔皮埃（Bernard Tapie）约四亿欧元的款项上有失职之嫌。
拉加德称，她将针对该法院的裁定提出上诉。
奥斯本曾在2011年提名拉加德担任IMF总裁。
法国总理瓦尔斯在达沃斯的新闻发布会上被问及法国是否支持拉加德连任时，表达了对她明显支持的意思。
“法国政府支持克里斯蒂娜·拉加德，”瓦尔斯表示，并称法国财政部周五将在巴黎发表声明。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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