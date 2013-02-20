卡梅伦对1919年印度阿姆利则屠杀案表示遗憾

苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透印度阿姆利则2月20日（记者 Andrew Osborn） - 针对1919年印度被英国殖民时期发生在阿姆利则市（Amritsar）的屠杀平民血案，英国首相卡梅伦周三表示遗憾，成为首位如此表态的英国在任首相。
阿姆利则屠杀事件在印度被称之为札连瓦拉园（Jallianwala Bagh）屠杀。印度独立运动之父甘地（Mahatma Gandhi）曾称，这起屠杀事件动摇了英帝国的根基。当年阿姆利则市出现骚乱后，驻印度的英军在未事先警告的情况下，向手无寸铁的人群开枪，造成数百人丧生。
卡梅伦访问了该惨案的发生地并表示了遗憾，但却未进行道歉。不过，这已经明确表明，他认为这是英国历史上的一大污点。
身穿深色西装的卡梅伦向遇难者纪念碑敬献了花圈，随后又默哀了片刻。
“这是英国历史上十分可耻的事件，丘吉尔当时就将此事描述为‘滔天’罪行，”卡梅伦在留言簿上写道。丘吉尔是前英国首相。
外界认为，卡梅伦此举旨在改善英国与印度的关系，并在2015年选举到来之前争取约150万的印度裔选民的支持。
据英国对阿姆利则屠杀事件的报道，当时遇难者人数为379人，另有1,200人受伤。但印度亲独立运动组织委托进行的单独调查显示，大约有1,000人在屠杀中丧生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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