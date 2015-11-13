莫迪称英国是印度通往欧洲的门户

法国大选候选人马克龙与勒庞就欧元和恐怖主义问题展开激辩
路透巴黎5月4日 - 法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)与中间派候选人马克龙周三在一场火药味颇浓的电视辩论中针锋相对，双方对于法国的前途、欧元问题以及反恐怖主义的方式意见不一。周日即将迎来法国大选的决选轮投票。
路透伦敦11月12日 - 印度总理莫迪周四称，印度将英国视为通往欧洲的门户，在英国就去留欧盟举行公投前赞扬了英国留欧的好处。
莫迪在伦敦与英国首相卡梅伦一起出席新闻发布会时称，他不会冒险告诉英国人该如何进行公投，但会赞扬英国留欧给印度带来的益处。
“就印度而言，如果对我们来说有一个通往欧盟的进入点，那就是英国，”莫迪说道。莫迪正在英国进行为期三天的访问，旨在增强两国关系。
卡梅伦计划在2017年底前就英国是否留欧举行公投，但称如果他能让英国提出的一系列欧盟改革要求获得实现，他将推动英国留在欧盟。
中国国家主席习近平上月访英时称，中国希望看到一个团结的欧盟。美国总统奥巴马亦呼吁英国投票留在欧盟。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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