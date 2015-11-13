莫迪称英国是印度通往欧洲的门户

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月12日 - 印度总理莫迪周四称，印度将英国视为通往欧洲的门户，在英国就去留欧盟举行公投前赞扬了英国留欧的好处。
莫迪在伦敦与英国首相卡梅伦一起出席新闻发布会时称，他不会冒险告诉英国人该如何进行公投，但会赞扬英国留欧给印度带来的益处。
“就印度而言，如果对我们来说有一个通往欧盟的进入点，那就是英国，”莫迪说道。莫迪正在英国进行为期三天的访问，旨在增强两国关系。
卡梅伦计划在2017年底前就英国是否留欧举行公投，但称如果他能让英国提出的一系列欧盟改革要求获得实现，他将推动英国留在欧盟。
中国国家主席习近平上月访英时称，中国希望看到一个团结的欧盟。美国总统奥巴马亦呼吁英国投票留在欧盟。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”