莫迪称英国是印度通往欧洲的门户

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月12日 - 印度总理莫迪周四称，印度将英国视为通往欧洲的门户，在英国就去留欧盟举行公投前赞扬了英国留欧的好处。

莫迪在伦敦与英国首相卡梅伦一起出席新闻发布会时称，他不会冒险告诉英国人该如何进行公投，但会赞扬英国留欧给印度带来的益处。

“就印度而言，如果对我们来说有一个通往欧盟的进入点，那就是英国，”莫迪说道。莫迪正在英国进行为期三天的访问，旨在增强两国关系。

卡梅伦计划在2017年底前就英国是否留欧举行公投，但称如果他能让英国提出的一系列欧盟改革要求获得实现，他将推动英国留在欧盟。

中国国家主席习近平上月访英时称，中国希望看到一个团结的欧盟。美国总统奥巴马亦呼吁英国投票留在欧盟。（完）