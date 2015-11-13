印度在莫迪访英期间与英国签署逾90亿英镑协议

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路透伦敦11月13日 （记者 Kylie MacLellan/Lisa Barrington） - 印度总理莫迪访英期间，印度和英国签署了逾90亿英镑（137亿美元）的商业协议。

莫迪受到英国首相卡梅伦热烈欢迎。卡梅伦一直试图增强与印度的关系，在印度经济迅猛增长之际发掘商业机遇，而之前莫迪似乎更注重其他外交关系。

莫迪正寻求巩固在世界舞台的地位，之前莫迪领导的人民党在比哈尔邦议会选举中惨败。莫迪在伦敦市政厅发表演讲，呼吁英国商界前往更透明的印度进行投资。

卡梅伦称他愿支持莫迪通过改善基础设施来改变印度的计划，莫迪则暗示希望英国留在欧盟，称英国是印度进入欧盟的门户。

“我们愿成为印度该宏伟计划的头号合作伙伴，提供所需的资金支持，并让伦敦成为卢比离岸交易中心。”卡梅伦在新闻发布会上对莫迪表示。

卡梅伦后来在声明中表示：“在本次（莫迪）访问期间，英国和印度的企业宣布了新的合作，总值逾90亿英镑。”

2010年上任以来，卡梅伦三次出访印度，试图提升英国在印度外交优先顺序中的排位，而莫迪是印度近10年来首位正式访问英国的政府首脑。

当莫迪与卡梅伦在唐宁街10号门外握手合影时，可以听到不远处约200名抗议者高呼反对莫迪的口号。

锡克教的抗议者Kuldip Singh说：“我们主要担心的是，少数族裔在印度不安全。”

抗议者举着的标语上写着“莫迪，你在毁掉印度民主”以及“在印度停止宗教迫害”等内容。

当在新闻发布会上被问及这方面的疑虑时，莫迪称印度高度民主，个人权益得到宪法保障。

他说：“我们的文化、我们的传统中，有种根深蒂固的东西，那就是不接受任何不容异己的行为。”他补充道，暴力事件是不能容忍的。

近期印度有四人因有关牛被屠宰、偷运或消费的消息被印度教徒袭击，此外有两位知名的无神论者被枪击，批评人士指责莫迪对这类暴力事件保持沉默。（完）