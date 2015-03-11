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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 17:38 BJT

表格：英国1月工业生产较前月意外下滑0.1%，市场原预估上升

路透伦敦3月11日 - 英国国家统计局周三公布数据显示，

* 英国1月工业生产较前月下滑0.1%(预估为上升0.2%)，较上年同期增加1.3%(预估为增长1.3%)

* 英国1月制造业产出较前月下滑0.5%(预估为增长0.2%)，较上年同期上升1.9%(预估为上升2.6%)

* 英国国家统计局称1月制造业产出较前月下滑，是因为资讯科技、机械及设备合约剧烈波动

以下为详细数据，括号内为前值：

工业生产 1月 12月 (12月前值) 预估

较上月(%) -0.1 -0.2 (-0.2) 0.2

较上年同期(%) 1.3 0.8 (0.5) 1.3

三个月变动(%) 0.0 0.2 (0.1)

制造业产出

较上月(%) -0.5 0.1 (0.1) 0.2

较上年同期(%) 1.9 2.6 (2.4) 2.6

三个月变动(%) 0.4 0.2 (0.2) (完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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