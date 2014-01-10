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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 17:40 BJT

表格：英国11月工业生产较前月持平，创去年8月来最差表现

路透伦敦1月10日 - 英国国家统计局周五公布：

* 11月工业生产较前月持平(预估为增长0.4%)；增幅创下8月以来最低，较上年同期增长2.5%

* 11月制造业产出较前月持平(预估为上升0.4%)；增幅创下8月以来最低，较上年同期增长2.8%，增幅创2011年5月来最大

以下为详细数据，括号内为前值：

工业生产 11月 10月 (10月前值) 预估

较上月(%) 0.0* 0.3 (0.4) 0.4

较上年同期(%) 2.5 3.2 (3.2) 3.1

三个月变动(%) 0.3 0.1 (0.1)

制造业产出

较上月(%) 0.0* 0.2 (0.4) 0.4

较上年同期(%) 2.8** 2.6 (2.7) 3.3

三个月变动(%) 0.6 0.5 (0.5)

* 为2013年8月工业生产和制造业产出按月表现最差

** 为2011年5月来制造业产出最大年度增幅 (完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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