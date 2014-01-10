表格：英国11月工业生产较前月持平，创去年8月来最差表现

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月10日 - 英国国家统计局周五公布：
* 11月工业生产较前月持平(预估为增长0.4%)；增幅创下8月以来最低，较上年同期增长2.5%
* 11月制造业产出较前月持平(预估为上升0.4%)；增幅创下8月以来最低，较上年同期增长2.8%，增幅创2011年5月来最大
以下为详细数据，括号内为前值：
工业生产 11月 10月 (10月前值) 预估
较上月(%) 0.0* 0.3 (0.4) 0.4
较上年同期(%) 2.5 3.2 (3.2) 3.1
三个月变动(%) 0.3 0.1 (0.1)
制造业产出
较上月(%) 0.0* 0.2 (0.4) 0.4
较上年同期(%) 2.8** 2.6 (2.7) 3.3
三个月变动(%) 0.6 0.5 (0.5)
* 为2013年8月工业生产和制造业产出按月表现最差
** 为2011年5月来制造业产出最大年度增幅 (完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选