更新版-英国经济: 工业生产数据表现疲弱,表明去年第四季经济可能萎缩

周五公布的官方数据显示,11月工业产出增长0.3%,比预期增速要慢.

11月制造业产出下滑0.3%,比10月1.3%的下降幅度要小,但也不及增长0.5%的预估.建筑业产出同比下滑9.8%.

这对政府而言情况不妙.现在英国政府正难取得选民和分析师对经济能在减支同时稳固增长的信任.

多数分析师预期今年第一季英国经济将温和复苏,英国央行也看到有足够多的经济好转迹象,可以不再进一步刺激经济增长,同时通胀率也远高于其2%的目标.

不过,数据变得越差,英国央行重启购债计划的可能性也将越高.金融市场原先认为这种情况不可能发生.

"英国央行可能再多坚持会儿自己的观点,但预计进一步的刺激举措就在今年下半年."Berenberg的Wood表示.(完) (编译 王翔琼/程琳; 审校 戴素萍/李爽)