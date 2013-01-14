更新版-英国经济: 工业生产数据表现疲弱,表明去年第四季经济可能萎缩

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
周五公布的官方数据显示,11月工业产出增长0.3%,比预期增速要慢.
11月制造业产出下滑0.3%,比10月1.3%的下降幅度要小,但也不及增长0.5%的预估.建筑业产出同比下滑9.8%.
这对政府而言情况不妙.现在英国政府正难取得选民和分析师对经济能在减支同时稳固增长的信任.
多数分析师预期今年第一季英国经济将温和复苏,英国央行也看到有足够多的经济好转迹象,可以不再进一步刺激经济增长,同时通胀率也远高于其2%的目标.
不过,数据变得越差,英国央行重启购债计划的可能性也将越高.金融市场原先认为这种情况不可能发生.
"英国央行可能再多坚持会儿自己的观点,但预计进一步的刺激举措就在今年下半年."Berenberg的Wood表示.(完) (编译 王翔琼/程琳; 审校 戴素萍/李爽)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
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