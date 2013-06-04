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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 07:18 BJT

英国数据：5月商店价格同比下滑0.1%，为2009年9月以来首见--BRC

路透伦敦6月5日 - 英国零售业联盟(BRC)周三表示，英国5月商店价格较上年同期下降0.1%，为2009年9月以来首次同比下滑，因家具打折促销力度加大。

BRC主管Helen Dickinson称，商店非食品价格下滑“说明商家展开激烈竞争，以期借助消费者信心好转以及最近较为温暖的天气来提高销量。”(完)
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