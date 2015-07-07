英国经济：6月商业街物价降幅放缓，因消费者信心增强--BRC

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦7月8日 - 英国零售业联盟(BRC)周三表示，英国6月商业街商店价格降幅放缓，因消费者信心增强。
BRC表示，6月商店价格指数下跌1.3%，创1月来最低降幅，5月为下滑1.9%。
“消费者支出作为经济复苏的一个主要推动力，在夏季期间应仍强劲，”BRC主管Helen Dickinson表示。
英国官方通胀指标--消费者物价指数(CPI)4月为50多年来首次出现同比下滑，5月恢复增长。
英国央行预计今年稍晚CPI将快速升向2%的目标，因2014年底油价大跌将不再影响同比数据。
BRC预计，低通胀、薪资和消费者贷款增加，应能帮助未来几个月需求保持强劲。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。