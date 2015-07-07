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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 07:44 BJT

英国经济：6月商业街物价降幅放缓，因消费者信心增强--BRC

路透伦敦7月8日 - 英国零售业联盟(BRC)周三表示，英国6月商业街商店价格降幅放缓，因消费者信心增强。

BRC表示，6月商店价格指数下跌1.3%，创1月来最低降幅，5月为下滑1.9%。

“消费者支出作为经济复苏的一个主要推动力，在夏季期间应仍强劲，”BRC主管Helen Dickinson表示。

英国官方通胀指标--消费者物价指数(CPI)4月为50多年来首次出现同比下滑，5月恢复增长。

英国央行预计今年稍晚CPI将快速升向2%的目标，因2014年底油价大跌将不再影响同比数据。

BRC预计，低通胀、薪资和消费者贷款增加，应能帮助未来几个月需求保持强劲。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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