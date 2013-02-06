版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 6日 星期三 10:02 BJT

标题新闻: 英国1月商店价格同比涨幅为逾三年最低,因服装和电器降价--英国零售业联盟

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐