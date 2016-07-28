英国民众对长期通胀率的预期降至纪录低点--花旗/YOUGOV

路透伦敦7月28日 - 根据周四公布的一项月度调查显示，7月份英国民众长期通胀预期下滑至纪录低点，但他们预计明年通胀率料将上升。

花旗/YOUGOV调查显示，未来5-10年的通胀率预期降至2.4%，为该调查从2005年11月开始汇整以来的最低水平。

7月对未来12个月的通胀预期升至1.8%，创2014年11月来最高，6月时为1.5%。

“我们预计英国央行将淡然看待短期通胀可能上升的情况，并关注长期通常预期下滑，”花旗分析师在报告中说。

“虽然(长期通胀预期)仍高于2%的央行目标，但过去三年下降一整个百分点，再加上短期内关于增长的担忧，需要英国央行采取果决行动。”(完)