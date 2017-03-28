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债券 | 2017年 3月 29日 星期三 01:17 BJT

英国数据：3月公众对未来12个月通胀预期下降，尽管CPI跳升-Citi/YouGov调查

路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。

3月调查显示，英国人预计未来12个月通胀率平均为2.5%，2月调查结果为2.6%。

截至2月的一年内，英国消费者物价指数触及2.3%，但花旗称，部分受访者可能不知道调查进行期间发布的这个数据。

对未来五年通胀的预期从2月的3.2%降至3.0%，为7月英国刚脱欧公投以来的首次下跌。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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