英国数据：3月公众对未来12个月通胀预期下降，尽管CPI跳升-Citi/YouGov调查

《全球主要国家债券发行预告》--5月24日-5月31日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国
路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。
3月调查显示，英国人预计未来12个月通胀率平均为2.5%，2月调查结果为2.6%。
截至2月的一年内，英国消费者物价指数触及2.3%，但花旗称，部分受访者可能不知道调查进行期间发布的这个数据。
对未来五年通胀的预期从2月的3.2%降至3.0%，为7月英国刚脱欧公投以来的首次下跌。(完) (编译 刘静；审校 李军)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/24/2017 两年期浮息债券 05/18/2017 05/26/2017 05/24/2017 五年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/25/2017 七年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/30/2017 四周期国库券 05/25/2017 06/01/2017
路透明尼亚波利斯5月23日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。