英国经济：未来一年通胀预期在4月升至去年7月来最高--YouGov/花旗调查

路透伦敦4月27日 - 周四公布的一项调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期仍保持在自2015年7月以来的最高水平。去年官方通胀率从零以下回升。

YouGov/花旗(Citi)的月度调查显示，未来一年的通胀率预期升至1.6%，3月和2月调查时均为1.5%。

对未来5-10年的通胀预期持稳在2.8%。

花旗分析师表示，预计未来几个月官方通胀数据将继续上升，也会推高通胀预期。

英国央行下一步利率行动可能会是升息，但通胀保持在低水准，以及经济前景的不确定性令央行升息可能要等到明年第二季。(完)