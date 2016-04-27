英国经济：未来一年通胀预期在4月升至去年7月来最高--YouGov/花旗调查

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
路透伦敦4月27日 - 周四公布的一项调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期仍保持在自2015年7月以来的最高水平。去年官方通胀率从零以下回升。
YouGov/花旗(Citi)的月度调查显示，未来一年的通胀率预期升至1.6%，3月和2月调查时均为1.5%。
对未来5-10年的通胀预期持稳在2.8%。
花旗分析师表示，预计未来几个月官方通胀数据将继续上升，也会推高通胀预期。
英国央行下一步利率行动可能会是升息，但通胀保持在低水准，以及经济前景的不确定性令央行升息可能要等到明年第二季。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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