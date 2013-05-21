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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 16:45 BJT

表格：英国4月CPI较前月增长0.2%，较上年同期增长2.4%

路透5月21日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国4月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.2%，较上年同期增长2.4%(预估为按年增长2.6%)

* 英国4月零售物价指数(RPI)较前月上升0.3%，较上年同期上升2.9%(预估为按年增长3.1%)

以下为详细数据：

4月 3月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.2 0.3 0.4

较上年同期%　　　 2.4* 2.8 2.6

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.1 0.5

较上年同期% 2.0** 2.4

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.3 0.4 0.5

较上年同期%　　　 2.9*** 3.3 3.1

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.2 0.4 0.5

较上年同期%　 2.9 3.2 3.0

* 为9月以来CPI同比升幅首次下滑

** 为2009年11月以来核心CPI最低同比升幅

***为9月以来RPI最低同比升幅。(完) (编译 许娜; 审校 隋芬)
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