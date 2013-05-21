表格：英国4月CPI较前月增长0.2%，较上年同期增长2.4%

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透5月21日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国4月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.2%，较上年同期增长2.4%(预估为按年增长2.6%)
* 英国4月零售物价指数(RPI)较前月上升0.3%，较上年同期上升2.9%(预估为按年增长3.1%)
以下为详细数据：
4月 3月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.2 0.3 0.4
较上年同期% 2.4* 2.8 2.6
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.1 0.5
较上年同期% 2.0** 2.4
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.3 0.4 0.5
较上年同期% 2.9*** 3.3 3.1
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.2 0.4 0.5
较上年同期% 2.9 3.2 3.0
* 为9月以来CPI同比升幅首次下滑
** 为2009年11月以来核心CPI最低同比升幅
***为9月以来RPI最低同比升幅。(完) (编译 许娜; 审校 隋芬)
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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