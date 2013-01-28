英国经济: 英国财政大臣淡化有关央行更改通胀目标职责的想法

根据金融时报,欧思邦仍希望新任央行总裁卡尼在解决英国经济问题方面作出更积极行动,但认为不需要将名义国内生产总值(GDP)作为目标.

金融时报报导称,欧思邦周四在达沃斯世界经济论坛上会晤今年稍后将就任英国央行总裁的卡尼,目前市场担心卡尼在12月一次演讲中设立了对改变货币政策的不切实际的预期.