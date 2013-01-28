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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 11:46 BJT

英国经济: 英国财政大臣淡化有关央行更改通胀目标职责的想法

路透伦敦1月28日 - 金融时报周一援引英国财政部未具名官员的话报导,英国财政大臣欧思邦正设法淡化将英国央行通胀目标职责改为关注支出规模的想法.

根据金融时报,欧思邦仍希望新任央行总裁卡尼在解决英国经济问题方面作出更积极行动,但认为不需要将名义国内生产总值(GDP)作为目标.

英国经济去年第四季萎缩0.3%,引发出现三重衰退忧虑.

金融时报报导称,欧思邦周四在达沃斯世界经济论坛上会晤今年稍后将就任英国央行总裁的卡尼,目前市场担心卡尼在12月一次演讲中设立了对改变货币政策的不切实际的预期.

卡尼周六与欧思邦协调立场,支持使用英国央行已有的政策工具选项开展进一步工作.

英国央行希望维持2%上下一个百分点的通胀目标区间.(完)
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