英国经济: 英国财政大臣淡化有关央行更改通胀目标职责的想法

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透伦敦1月28日 - 金融时报周一援引英国财政部未具名官员的话报导,英国财政大臣欧思邦正设法淡化将英国央行通胀目标职责改为关注支出规模的想法.
根据金融时报,欧思邦仍希望新任央行总裁卡尼在解决英国经济问题方面作出更积极行动,但认为不需要将名义国内生产总值(GDP)作为目标.
英国经济去年第四季萎缩0.3%,引发出现三重衰退忧虑.
金融时报报导称,欧思邦周四在达沃斯世界经济论坛上会晤今年稍后将就任英国央行总裁的卡尼,目前市场担心卡尼在12月一次演讲中设立了对改变货币政策的不切实际的预期.
卡尼周六与欧思邦协调立场,支持使用英国央行已有的政策工具选项开展进一步工作.
英国央行希望维持2%上下一个百分点的通胀目标区间.(完)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)