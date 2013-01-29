英国利率: MPC委员迈尔斯质疑承诺长期维持低利率的作用

路透伦敦1月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯(David Miles)周一质疑,央行能否从即将到任的新总裁卡尼(Mark Carney)拥护的长期低利率承诺中受益.

迈尔斯此番质疑,为卡尼7月上任后是否能为英国央行带来大的变化更增不确定性.卡尼现为加拿大央行总裁.

"我并不认为让MPC去说:'这就是未来几个月的货币政策走向'能够起到什么作用.假如我们这样做,那召开月度会议就没有任何意义了,"迈尔斯向《伦敦旗帜晚报》(London Evening Standard)表示.

卡尼暂时还未就英国货币政策发表任何公开的具体评论,但在周六关于央行的一般性评论中,他表示仍有余地采取更多措施扶助英国经济.

"在大多数发达经济体弹性设定通胀目标的框架下,制定措施时仍有非常大的灵活性,包括利用与市场的沟通,"卡尼在达沃斯世界经济论坛的一场会议中称.

卡尼在担任加拿大央行总裁期间,偏好在利率无法被进一步调低时,承诺长期保持低利率,作为刺激经济的有效工具.

但迈尔斯认为这一做法在英国并不适用.他表示:"我认为我们能够在现有的政策框架下,对我们的想法以及如何看待经济发展情况给予充分指引."

英央行任何关于货币政策的调整均需经过财政大臣欧思邦批准,而欧思邦此前曾多次邀请卡尼担任英央行总裁.

金融时报上周日报导称,欧思邦已在达沃斯世界经济论坛中对卡尼表示,后者或许令外界对该央行作出改变产生了不切实际的期望.

英国财政部发言人拒绝对卡尼和欧思邦间的会晤发表评论.