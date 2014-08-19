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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 16:36 BJT

表格：英国7月CPI较上年同期上升1.6%，逊于预估的上升1.8%

路透伦敦8月19日 - 英国国家统计局周二公布：

* 7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%，较上年同期上升1.6%(预估为按年升1.8%)

* 7月零售物价指数(RPI)较前月下跌0.1%，较上年同期上升2.5%(预估为按年上升2.6%)

以下为详细数据：

7月 6月 预估

CPI(HICP)

较前月% -0.3 0.2 -0.2

较上年同期%　　　 1.6 1.9 1.8

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% -0.4 0.2

较上年同期% 1.8 2.0

零售物价指数(RPI)

较前月% -0.1 0.2 -0.1

较上年同期%　　　 2.5 2.6 2.6

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% -0.1 0.2 -0.1

较上年同期%　 2.6 2.7 2.6(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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