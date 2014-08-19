表格：英国7月CPI较上年同期上升1.6%，逊于预估的上升1.8%

金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
路透伦敦8月19日 - 英国国家统计局周二公布：
* 7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%，较上年同期上升1.6%(预估为按年升1.8%)
* 7月零售物价指数(RPI)较前月下跌0.1%，较上年同期上升2.5%(预估为按年上升2.6%)
以下为详细数据：
7月 6月 预估
CPI(HICP)
较前月% -0.3 0.2 -0.2
较上年同期% 1.6 1.9 1.8
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% -0.4 0.2
较上年同期% 1.8 2.0
零售物价指数(RPI)
较前月% -0.1 0.2 -0.1
较上年同期% 2.5 2.6 2.6
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% -0.1 0.2 -0.1
较上年同期% 2.6 2.7 2.6(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年